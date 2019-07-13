8 дней до выборов. Зеленский сегодня едет в Одессу и Херсон
Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"13 июля на Одесщине президент посетит Одесский морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов", - говорится в сообщении.
Глава государства также проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе.
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После этого Зеленский планирует посетить Херсонщину, где осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".
Планируется, что Президент также представит вновь избранного главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя главы государства в АР Крым.
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- В пятницу Зеленский находился с "рабочей поездкой" в Днепре и Кривом Роге. Учитывая приближение инициированных им досрочных парламентских выборов, назначенных на воскресенье, 21 июля, обозреватели обращают внимание на предвыборный контекст поездок Зеленского регионами.
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