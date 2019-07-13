13 июля на фронте: с украинской стороны - раненій, с российской - уничтожен и трое раненых
Об этом говорится в информационном возведении о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 13 июля 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили военные.
Читайте также: Андрей Пионтковский: Путинский миф дохнет. Украина не имеет права капитулировать на пороге победы
В общем российско-террористические войска обстреливали позиции защитников Украины вблизи 16 населенных пунктов.
Вследствие обстрелов со стороны россиян и наемников 1 украинский военнослужащий получил ранения и 1 - боевое травмирование.
Читайте также: Александр Морозов: Путин хочет продать Киеву "чеченский сценарий" для Донбасса
"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - отметили в Минобороны.
По данным разведки 12 июля одного оккупанта было уничтожено и еще трое ранены.
- Напомним, в июне 2019 года свои жизни за Украину на передовой отдали девять военнослужащих ВСУ и НГУ.
- Их портреты и личные данные приведены здесь .
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин