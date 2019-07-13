13 июля, 2019, 07:39

12 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм

Об этом говорится в информационном возведении о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 13 июля 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили военные.

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В общем российско-террористические войска обстреливали позиции защитников Украины вблизи 16 населенных пунктов.

Вследствие обстрелов со стороны россиян и наемников 1 украинский военнослужащий получил ранения и 1 - боевое травмирование.

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"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - отметили в Минобороны.

По данным разведки 12 июля одного оккупанта было уничтожено и еще трое ранены.