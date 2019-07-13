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Espreso.tvОперація об'єднаних сил13 июля на фронте: ранены двое украинских военных

13 июля на фронте: ранены двое украинских военных


фото: ukrinform.ua
13 июля в результате вражеских обстрелов на фронте были ранены два украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Широкина с направления Саханки - из стрелкового оружия; рядомс Оытным с направления Спартака - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды с окраины Водяного с  направления Ужовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новотороицкое с направления Докучаевского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Зайцева с направления Гольмовского и Зайцева - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов соответственно.

Вследствие вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

 

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