Зеленский исполняет желания Путина, - Княжицкий об инициативе президента расширить люстрационный список

12 июля, 2019, 10:50

Такое мнение относительно инициативы президента Зеленского расширить люстрационный список выразил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в эфире одного из каналов.

"Я думаю, что не Портнова Зеленский начитался, а он перед тем поговорил с Путиным. А Путин прямо говорил, что готов говорить с Украиной, если при власти не будет всех тех людей, которые защищали Украину и были на Майдане. И Зеленский выполняет пожелания Путина. Кого мы должны люстрировать? Мустафу Джемилева, который сидел в тюрьме? Или Ивана Савка, который в Раде сидит возле меня? Только пришел недавно, заместитель командующего ССО, который прошел войну с самого начала. Кого люстрировать? Или Таню Рычкова, в которой муж погиб на фронте? ", - сказал Княжицкий.

Он также отметил, что идею ввести люстрацию для ТОП-чиновников, занимающих свои должности после Революции Достоинства может выдвинуть человек, который не знает ни украинской истории, и не чувствует ответственности. Княжицкий также напомнил о том, что Игорь Коломойский тоже тогда должен подпадать под действие такого закона, поскольку был председателем Днепропетровской облгосадминистрации в 2014 году.

"Смотреть, как президент крупной европейской страны говорит столь абсурдные вещи, стыдно. И думаю, что этот стыд долго не продлится. У меня нет какой-то злости к Зеленскому, а скорее сочувствие", - сказал Княжицкий.

Напомним, в четверг, 11 июля в своем видеообращении Зеленский рассказал о законопроекте, которым предлагает ввести люстрацию для президента, спикера, народных депутатов, членов правительства, председателя СБУ, ГФС, секретаря СНБО и других чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года.

Накануне этого видеообращение с такой же инициативой выступил юрист Виктора Януковича и глава его администрации Андрей Портнов, близкий к нынешнему руководителю офиса президента Андрея Богдана.