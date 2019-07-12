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Espreso.tvОбществоЗеленский планирует перезапустить судебную реформу, - Рябошапка

Зеленский планирует перезапустить судебную реформу, - Рябошапка


фото: 5.ua
Президент Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе

Об этом сказал заместитель председателя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, передают "Украинские Новости".

"Через Верховную Раду (будет перезапущена судебная реформа - ред.,) при чем тут Конституционный суд? Он эти проблемы не решит. Этот вариант мы вообще не рассматриваем", - сказал он.

По его словам, президентская комиссия по вопросам правовой реформы должна в ближайшее время разработать и представить концепцию реформирования судебной системы, а также соответствующие законопроекты, которые будут представлены в украинский парламент.

Руслан Рябошапка ранее заявлял, что чаще всего решения, принятые "реформированными" судебными инстанциями противоречат украинскому законодательству и Конституции Украины. Из-за этого была создана группа экспертов для оценки результатов судебной реформы и решения проблем функционирования судебной ветви власти.

 

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