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Espreso.tvОбществоЗеленский дал гражданство монахини из Индии, которая была миссионеркой на Закарпатье

Зеленский дал гражданство монахини из Индии, которая была миссионеркой на Закарпатье

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Пайяппилли Варид Лиджи как лицу, которое представляет государственный интерес

Об этом сообщает Государственная миграционная служба .

Руководитель миграционной службы Закарпатья Игорь Михайлишин вручил новой гражданке Украины основной документ, подтверждающий гражданство - паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.

"Я никогда не чувствовала себя здесь чужой. Бог хотел видеть меня в Украине, поскольку имеет планы по каждому из нас. Я люблю Украину и украинцев", - сказала новоиспеченная украинка Лиджа.

Сестра Лиджа родом из Индии, она 15 лет назад прибыла на Закарпатье с миссионерской миссией. Монахиня проводит многочисленные духовные встречи, молитвы и духовное исцеление. Кроме духовной работы, активно участвует в разнообразной общественной деятельности, направленной на укрепление межконфессионального диалога в регионе.

Она помогла привлечь средства от меценатов Германии для открытия при монастыре гериатрического пансионата для опеки над одинокими пожилыми людьми. Еженедельно от 300 до 1000 социально незащищенных людей разных вероисповеданий и национальностей получают поддержку при монастыре.

В 2017 году сестра Лиджа организовала помощь военнослужащим в зоне проведения АТО.

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