Выходные будут "всякими" и с дождями, грозами и солнцем, - синоптик
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале .
В субботу, 13 июля, будут дожди, местами с грозами, вероятные в западных областях, на севере и местами на Востоке.
Температура воздуха будет комфортной, днем +20 + 26 градусов, на юге + 24 + 28 градусов. Ночью будет холоднее: + 12 + 16 градусов, в Карпатах + 8 + 13 градусов.
В воскресенье, 14 июля дожди с отдельными грозами пройдут на Западе и Севере, на остальной территории - без существенных осадков.
На Западе похолодает до + 17 + 23 градусов, на юге и востоке подтянется легкая жара, + 25 + 29 градусов, на севере и в центре будет, + 22 + 26 градусов.
В Киеве в субботу и воскресенье вероятность локальных дождей и местами с грозой.
Температура воздуха в Киеве 13 Июля днем + 21 + 24 градуса 14 июля + 23 + 25 градусов. Ночью предполагается в пределах + 10 + 14 градусов, прохладно.
Существенное потепление придет в Украину с 19 июля.
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