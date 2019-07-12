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Espreso.tvОбществоВпервые в Украине человек с синдромом Дауна получил высшее образование

Впервые в Украине человек с синдромом Дауна получил высшее образование

Житель Луцка Богдан Кравчук получил диплом бакалавра истории

Об этом сообщила сотрудница Украинского института национальной памяти Леся Бондарук в Facebook.

"Он первый в Украине парень с синдромом Дауна, который получил высшее образование! Помню 5 лет назад мы с его мамой Евгения Кинах боролись за его право на высшее образование", - написала Бондарук.

Она также позповила, что советскую норму с 70-х годов о запрете на высшее образование людям с особыми потребностями побороть современными подходами к образованию.

"Все эти 5 лет Богдан добросовестно учился и часто был гораздо успешнее обычных студентов. Богдан так любит историю, что он не мог быть другим и не мог подвести высокое доверие к его возможностям. В его успехах большая помощь Мамы - Евгении Кинах, которая был неизменным ассистентом своего любимого студента ", - добавила сотрудница Украинского института национальной памяти.

 

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