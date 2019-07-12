Во Вроцлаве местная власть остановила митинг из-за антиукраинских лозунгов
Об этом пишет Wroclaw. Wyborcza, передает Европейская правда.
"Наши родственники умерли, и эта женщина затыкает нам рот, потому что бандеровцев называем украинцами, а какая правда?" - воскликнул Мендляр, когда представитель местной власти объявил о прекращении марша на годовщину Волынской трагедии.
Во время марша националистов были словесные оскорбления власти и полиции, офицерам пришлось окружить местных чиновников. Более 100 участников акции не выполнили приказ полиции. Марш был организован бывшим священником Яцеком Мендляром и одним из лидеров хулиганов Романом Зелинским.
#Wroclaw Miejscy obserwatorzy rozwiązują zgromadzenie po kilkukrotnym ostrzeżeniu po pojawianiu się mowy nienawiści. Jacek Miedlar atakuje słownie urzędników - mówi ze to prowokacja. Policja zaczyna legitymować osoby które mimo wezwanie nie rozeszły się @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/bRy9EWplbu- Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 июля 2019 г.
#Wroclaw Miejscy urzędnicy zwracają uwagę organizatorom marszu na nowe nienawiści - padają wyzwiska и przekleństwa w kierunku urzędników @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/aj5CudxEtm- Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 июля 2019 г.
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