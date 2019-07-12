Во Вроцлаве местная власть остановила митинг из-за антиукраинских лозунгов

12 июля, 2019, 09:48

Целью марша было "чествование памяти мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого кровавого воскресенья"

Об этом пишет Wroclaw. Wyborcza, передает Европейская правда.

"Наши родственники умерли, и эта женщина затыкает нам рот, потому что бандеровцев называем украинцами, а какая правда?" - воскликнул Мендляр, когда представитель местной власти объявил о прекращении марша на годовщину Волынской трагедии.

Во время марша националистов были словесные оскорбления власти и полиции, офицерам пришлось окружить местных чиновников. Более 100 участников акции не выполнили приказ полиции. Марш был организован бывшим священником Яцеком Мендляром и одним из лидеров хулиганов Романом Зелинским.

#Wroclaw Miejscy obserwatorzy rozwiązują zgromadzenie po kilkukrotnym ostrzeżeniu po pojawianiu się mowy nienawiści. Jacek Miedlar atakuje słownie urzędników - mówi ze to prowokacja. Policja zaczyna legitymować osoby które mimo wezwanie nie rozeszły się @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/bRy9EWplbu - Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 июля 2019 г.