Ватикан создал экзархат УГКЦ в Италии

12 июля, 2019, 07:14

Папа Франциск создал Апостольский экзархат для верующих Украинской греко-католической церкви, проживающих в Италии

Об этом сообщает Радио Свобода .

Также понтифик назначил апостольским администратором вновь образованного экзархата кардинала Анджело Где Донатиса - генерального викария папы для Римского управления УГКЦ

Экзархат для Украинской Италии охватывает всю территорию страны, а это около 70 000 верных из 145 общин. Духовную опеку в Италии осуществляют более 60 священников.

"УГКЦ увеличилась на одну структурно-территориальную единицу, каковой является Экзархат, а это переходная структура в епархии. Это важный сигнал для украинской Италии. Ведь в 1999 году началось массовое движение украинцев, родились дети, семьи. Важно было, что украинцы имели возможность прийти в свою церковь и помолиться на родном языке. Миграция переходит в диаспору и нужны стабильные структуры ", - объясняет управляющий по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ отец Иустин Бойко.

По его словам, появление новой структуры в УГКЦ это является еще одним шагом к реализации патриархального уклада.

Согласно решению Папы, кафедральным храмом и центром нового Апостольского экзархата будет приходской храм Святых Сергия и Вакха в Риме.