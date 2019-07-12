В Зеленского высказались о легализации марихуаны и однополых браков

12 июля, 2019, 15:26

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что у этой политсилы пока нет единой позиции по легализации марихуаны и однополых браков

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает "Новое время".

"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что какой бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен. Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", - заявил Разумков.