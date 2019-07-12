В Зеленского высказались о легализации марихуаны и однополых браков
12 июля, 2019, 15:26
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что у этой политсилы пока нет единой позиции по легализации марихуаны и однополых браков
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает "Новое время".
"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что какой бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен. Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", - заявил Разумков.
- Напомним, 12 июля Дмитрий Разумков рассказал о законодательных планах партии после парламентских выборов.
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