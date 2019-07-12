В Ватикане раскопали могилы двух немецких принцесс из-за пропавшей 35 лет назад девочки. Они оказались пустыми

12 июля, 2019, 10:39

В Ватикане на историческом Тевтонского кладбище в поисках останков пропавшей в 1983 году Эмануэль Орланди раскрыли две могилы

Об этом сообщает AFP .

Однако там не были найдены останки девушки, ни тела тех, кто официально считался там похороненным.

"В ходе операции не было выявлено никаких человеческих останков, ни погребальных урн", - сказал временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

В четверг, 11 июля, сотрудники полиции провели эксгумацию двух могил на Тевтонскому кладбище в стенах Ватикана, которое используется для захоронения сотрудников католических организаций. Предполагалось, что в одной из них могут находиться останки пропавшей в 1983 году Эмануэль Орланди.

В марте адвокату семьи Орланди поступило анонимное сообщение, в котором ей рекомендовали заглянуть внутрь могилы, расположенной на этом кладбище. Также было решено открыть соседнюю могилу, чтобы избежать любых ошибок.

"Последнее, чего я ожидал, это найти пустые гробницы", - сказал 60-летний брат пропавшей девушки Пьетро Орланди.Однак там не нашли ни останки Эмануэль, ни останки двух принцесс, которые, как считалось, были похоронены там в 1836 и 1840 годах.

Ранее в посольстве Святого Престола в Италии обнаружили человеческие останки. Адвокаты родных итальянки, которая пропала без вести 35 лет назад, требуют от прокуратуры предоставить дополнительную информацию о фрагменты найденных человеческих костей.

Речь идет о пропавшей Эмануэль Орланди, дочь ватиканского сотрудника, судьба которой остается одной из самых загадочных тайн Ватикана.