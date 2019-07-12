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Espreso.tvОбществоВ Украине вчетверо сократят количество районов, - Зубко

В Украине вчетверо сократят количество районов, - Зубко


фото: kmu.gov.ua
В Украине с 468 районов сделают 102

Об этом сообщил министр ЖКХ Геннадий Зубко в Facebook.

Из этих 102 районов будут 92, которые находятся на подконтрольной территории Украины и +10 - на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Зубко рассказал, что это новая модель административно-территориального устройства в рамках децентрализации.

Также отмечается, что новый субрегиональный уровень позволит увеличить территории и количество их жителей к 150 тыс, проживающих в районах. Это в свою очередь позволит сформировать качественные команды, которые смогут координировать и управлять процессами.

"Эта модель позволит сформировать качественный менеджмент европейского образца. Также это даст возможность не только построить качественную модель управления, но и эффективно использовать средства на местах, которые сейчас направляются на существующие почти полтысячи райгосадминистраций", - пояснил министр.

 

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