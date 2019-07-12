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Espreso.tvМирВ России УАЗ опрокинулся в реку: погибли 10 человек, из них шестеро - дети

В России УАЗ опрокинулся в реку: погибли 10 человек, из них шестеро - дети

В российской Туве произошло ДТП, жертвами которого стали десять человек, шестеро из которых - дети

Как рассказал местный житель, который обратился в полицию, машина перевернулась, пытаясь вброд пересечь реку, сообщает российский Интерфакс.

На месте аварии нашли тела десяти погибших, шестеро из них - дети.

В УАЗе находились две семьи, которые ехали на отдых к целебному источнику.

Напомним, накануне в Москве на ТЭЦ произошел крупный пожар, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

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