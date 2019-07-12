В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о расширении перечня люстрационных должностей

12 июля, 2019, 11:36

Законопроект определили как неотложный

Об этом говорится на странице законопрретку №10444 .

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществления очистки власти.

Так, под люстрацию подпадают лица, которые занимали должности (должности) в период с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию:

президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, первого заместителя и заместителя головы ВР, народного депутата Украины, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министра Украины;

министра, руководителя центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабинета Министров Украины;

председателя Национального банка Украины, председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Фонда государственного имущества, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания, их первого заместителя, заместителя;

генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, главы Службы внешней разведки Украины, начальника Управления государственной охраны Украины, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и / или таможенную политику, налоговой милиции, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, их первого заместителя, заместителя;

секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первого заместителя, заместителя;

главы Администрации президента Украины, руководителя Государственного управления делами, руководителя Секретариата Кабмина, правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, их первого заместителя, заместителя;

члена Высшего совета юстиции (кроме председателя Верховного суда Украины), члена Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного суда), члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителя;

начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины;

руководителей государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, обществ, управление корпоративными правами в отношении которых передано ГК "Укроборонпром", а также государственных предприятий, обществ, относящихся к сфере управления субъекта предоставления административных услуг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что предлагается расширить перечень лиц, которые подпадают под люстрацию, должностных лиц, занимавших должности в период с 23 февраля 2014 го по 19 мая 2019 года.