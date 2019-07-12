В "Укрэнерго" подвели итоги первых 10 дней работы новой модели рынка э/э

12 июля, 2019, 15:30

Для промышленности электроэнергия подорожала на 30%. Окончательные выводы по цене можно будет сделать после завершения месяца

Механизм ПСО - возложение социальных обязанностей, утвержденный Кабинетом Министров для энергетического рынка - несовершенно. И это стало причиной того, что стоимость электроэнергии для промышленности выросла на 30 процентов, вместо прогнозируемых 6-8. Так прокомментировал первые 10 дней работы новой модели рынка электроэнергии руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. Впрочем, по его словам окончательные выводы по цене можно будет сделать только по окончании месяца. Когда будут сведены все данные по небалансам.

"Первая декада показывает, что рост цены для промышленных потребителей пока значительно больше. И надо дорабатывать механизм возложения ПСО для населения. Надо анализировать ПСО по возобновляемым источникам. Надо очень сильно и много работать над тем, чтобы на рынке повысилась конкуренция. Потому что пока только установленные регулятором ценовые ограничения на сегментах рынка сдерживают рынок от роста оптовых цен", - заявляет руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Есть и положительная сторона. Технически рынок оказался полностью готовым к запуску новой модели. А еще произошло историческое событие. Украина впервые за время независимости импортировала электроэнергию через Бурштынский энергоостров.

"Несмотря на большое количество ожиданий изменений от неготовности программных комплексов, программные комплексы были готовы. Второй положительный момент - это то, что появилась организационная возможность осуществлять импорт на энергоострове Бурштынской ТЭС. Пока небольшие объемы, но импорт уже происходит. Отдельные периоды на торгах на рынке на сутки вперед показывают, что цена на острове Бурштынской ТЭС может быть ниже, чем в ОЭС Украины", - говорит Всеволод Ковальчвук.

Новая модель рынка электроэнергии заработала 1 июля. Она предусматривает конкурентный механизм двух сторонних соглашений между производителями и крупными потребителями.