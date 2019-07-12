В Киеве женщина бросилась под поезд на станции метро "Оболонь"

12 июля, 2019, 09:25

В Киеве, в Оболонском районе погибла женщина на станции метро "Оболонь"

Об этом сообщают Стражи Еспреcо .

По предварительным данным, она бросилась под поезд. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и она скончалась на месте. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой должны установить все обстоятельства происшествия.

Станции метро "Минская", "Героев Днепра", "Оболонь" закрыты на вход пассажиров.