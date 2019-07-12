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Espreso.tvОбществоВ Киеве презентовали пособие по инклюзивному образованию

В Киеве презентовали пособие по инклюзивному образованию


фото: facebook
Глава Благотворительного фонда Марина Порошенко рассказала о пособии для учащихся и студентов с особыми потребностями

Об этом сообщает Укринформ.

"Хочу сказать, что это учебное пособие предусмотрено для обеспечения преподавания учебной дисциплины "Инклюзивное образование" в учреждениях высшего педагогического образования, а также для последипломного образования руководителей школ, методистов, учителей, оно будет полезным для преподавателей непедагогических вузов, родителей детей с особыми потребностями" , - отметила Марина Порошенко.

Сейчас, по словам Порошенко, есть необходимость ввести инклюзивный компонент при подготовке педагогических специалистов, которые после вузов будут работать в школах и в том числе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Она добавила, что в последние годы в Украине продолжается развитие системы инклюзивного обучения. В соответствии с международными стандартами сейчас Украина внедряет обучение детей с особыми потребностями в системе школьного образования, а украинское законодательство совершенствуется таким образом, чтобы каждый ребенок без исключения мог получить образование.

Как отметил на презентации первый заместитель министра образования и науки Павел Хобзей, ценность пособия еще и в том, что он построен на украинском опыте и тесно связан с реформой Новой украинской школы

"Новая украинская школа связана с ценностями и отношением, с равным доступом, собственно с помощью инклюзии это и обеспечивается, - отметил Хобзей.

 

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