В Кривом Роге "заминировали" детсады, роддомы и дом родителей Зеленского, - СМИ
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
Сообщение о заминировании на территории города торговых центров, детских садов, родильных домов, вокзала и мест массового скопления людей поступило в полицию 12 июля в 14:25.
На место направились специальные группы в составе следственно-оперативных групп полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а также спасатели. Сейчас идет тщательное обследование помещений и прилегающей территории на объектах "заминирования".
Как сообщает местное издание "Днепровская панорама" поступило сообщение и о минировании здания, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского. Информацию подтвердили в пресс-службе горотдела полиции.
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