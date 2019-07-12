В Кривом Роге "заминировали" детсады, роддомы и дом родителей Зеленского, - СМИ

12 июля, 2019, 21:00

Спецгруппы обследуют торговые центры, детские сады, роддомы и вокзал

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщение о заминировании на территории города торговых центров, детских садов, родильных домов, вокзала и мест массового скопления людей поступило в полицию 12 июля в 14:25.

На место направились специальные группы в составе следственно-оперативных групп полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а также спасатели. Сейчас идет тщательное обследование помещений и прилегающей территории на объектах "заминирования".

Как сообщает местное издание "Днепровская панорама" поступило сообщение и о минировании здания, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского. Информацию подтвердили в пресс-службе горотдела полиции.