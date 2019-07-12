Украинцы будут платить компенсации насильникам: Супрун объяснила, почему принятый закон о химической кастрации недейственный

12 июля, 2019, 16:52

Исполняющая обязанности министра здравоохранения назвала закон об ужесточении наказания за педофилию антигуманным и предупредила о предстоящих исках в Европейский суд по правам человека и в итоге - компенсациях насильникам

Об этом Ульяна Супрун написала на Facebook.

Вчера Верховная Рада приняла закон №6449, который усиливает ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних и предусматривает принудительную химическую кастрацию.

Отмечается, что в Раде было два законопроекта, но за основу и в целом проголосовали за тот, который предложила фракция Ляшко, а не за разработанный экспертами.

Супрун подчеркнула, что Украина станет первым государством в мире, которая превратит лечение в наказание.

"Педофилия действительно является психической болезнью. Ее действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения. Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Не все, кто совершают такие преступления, имеют психическую болезнь. Исследования показывают, что только половина таких преступлений совершены педофилами. Поэтому Украина будет принудительно делать химическую кастрацию людям, без учета их состояния здоровья", - написала она.

За законопроект, который готовили эксперты и который соответствует международным нормам права, проголосовали в первом чтении. "Но Ляшко на волне предвыборного популизма просунул в Раде закон, который буквально легализует в стране применение антигуманных методов с тотальным нарушением каких-либо прав человека", - подчеркнула Супрун.

Она отметила, что использование химической кастрации как метода наказания без согласия является грубым нарушением прав человека, предусмотренных Конституцией Украины и международными конвенциями. "Оно должно быть частью лечения, которое должно происходить гуманно и дополняться другими методами", - считает и.о. министра здравоохранения.



"Если этот закон вступит в силу, Украина будет иметь иски в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека", - подчеркнула Супрун.

В законе предлагаются открытые реестры. "Но сам закон по меньшей мере не определяет, по каким принципам должен работать этот реестр. Это еще один признак того, что законопроект является дешевым популизмом, а не системным решением проблемы", - считает министр.

Она также добавила, что открытые реестры могут навредить самим жертвам сексуального насилия. Ведь большинство случаев сексуального насилия происходит в семьях. Лишь 10% таких преступлений совершаются незнакомыми жертве преступниками. Другая часть случаев случаются в семье или близком кругу.

"Чем меньше ребенок, тем больше вероятность, что абьюзер является членом семьи. Американский опыт показывает, что матери отказываются сообщать о преступлениях из-за публичности. Они боятся, что их муж или любовник, который насилует ребенка, попадет в реестр. Из-за этого преступники остаются безнаказанными. Надеюсь, что Президент не подпишет этот закон. Ибо врачи не будут осуществлять антигуманное "лечение", которое противоречит их профессиональной этике", - подытожила она.