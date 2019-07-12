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Espreso.tvМирУкраина подписала соглашение о безвизе с Северной Македонией

Украина подписала соглашение о безвизе с Северной Македонией


фото: plusinfo
Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк подписала с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, который будет действовать на постоянной основе

Об этом она сообщила в Facebook.

"Сегодня вместе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым от имени Правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное соглашение о безвизе на постоянной основе. Больше нет необходимости пролонгировать существующее Соглашение ежегодно. Работаем дальше!" - написала посол.

Соглашение позволяет гражданам двух стран с биометрическими паспортами въезд, транзит или краткосрочное пребывание в течение 90 дней в 180-дневный период.

Ранее безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией имел временный характер. Соответствующие соглашения пролонгировались ежегодно.

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