У Порошенко заявили, что он не получал повестку на допрос, в то же время планирует встречу с европарламентариями

12 июля, 2019, 20:23

Петр Порошенко 17 июля посетит Страсбург, поскольку в эти дни Европейский парламент будет выбирать руководство Европейского Союза

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

В течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды - кандидатами в народные депутаты от "Европейской солидарности" - находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

В частности, график Петра Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент будет выбирать руководство Европейского Союза.

"Лидер "Европейской солидарности" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились также заранее. В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму", - отметили в пресс-службе.

В партии также отметили, что Порошенко "по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от любых следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласному согласию руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над государственным бюро расследований".

Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос в ГБР

В повестке, обнародованной СМИ, говорилось, что Порошенко именно 17 июля в 9:30 необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олегу Корецкому.