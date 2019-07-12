Трамп заявил о недоверии к криптовалютам
"Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья стоимость базируется на воздухе. Нерегулируемые криптовалютные операции могут быть незаконные, в том числе оплаты за наркотики и другие незаконные вещи", - заявил Трамп.
Он добавил, что подобным образом, криптовалюта Libra, которую представила компания Facebook, также будет нестабильной и ненадежной.
"Если Facebook и другие компании хотят стать банком, то они должны получить банковскую лицензию и становиться объектом всего банковского законодательства, как другие банки, как национальные, так и международные", - отметил Трамп.
Американский лидер отметил, что в США единственная настоящая валюта - доллар.
"У нас есть только одна настоящая валюта в США, она крепка, как никогда, стабильна и надежна. Более того, это доминирующая валюта в мире и она всегда будет такой. Называется она доллар США", - подчеркнул Трамп.
I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity ....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.
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