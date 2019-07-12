Трамп заявил о недоверии к криптовалютам

"Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья стоимость базируется на воздухе. Нерегулируемые криптовалютные операции могут быть незаконные, в том числе оплаты за наркотики и другие незаконные вещи", - заявил Трамп.

Он добавил, что подобным образом, криптовалюта Libra, которую представила компания Facebook, также будет нестабильной и ненадежной.

"Если Facebook и другие компании хотят стать банком, то они должны получить банковскую лицензию и становиться объектом всего банковского законодательства, как другие банки, как национальные, так и международные", - отметил Трамп.

Американский лидер отметил, что в США единственная настоящая валюта - доллар.

"У нас есть только одна настоящая валюта в США, она крепка, как никогда, стабильна и надежна. Более того, это доминирующая валюта в мире и она всегда будет такой. Называется она доллар США", - подчеркнул Трамп.