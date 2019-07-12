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Espreso.tvОбществоСи Бриз - 2019: в Черном море стреляли из артиллерии

Си Бриз - 2019: в Черном море стреляли из артиллерии

Экипажи кораблей-участников учений "Си Бриз" отработали элементы ведения морского боя с применением артиллерии

Об этом сообщает АрмияInform.

Отмечается, что отряд кораблей в составе эсминцев ВМС США и Королевского флота Великобритании, фрегатов украинских ВМС и «Торонто» ВМС Канады, а также катеров морской охраны ГНСУ провел учения по организации ведения боя одиночным кораблем, а также выполнил стрельбы из дальней и средней дистанции по надувной мишени.

Флагман украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" осуществлял боевые упражнения из 100-мм артиллерийской установки АК-100.

Также на переходе морем экипаж украинского корабля отработал использование противолодочных гидроакустических средств корабля по выявлению и сопровождению подводных целей, проверял точность определения координат целей и элементов их движения во взаимодействии с авиацией ВМС.

Напомним, 1 июля, в Украине начались военно-морские учения "Си Бриз - 2019", которые проводятся в акватории Черного моря с участием стран НАТО и партнеров.

В учениях принимают участие военнослужащие ВМС 19 стран, в том числе с США, Великобритании, Польши, Италии, Турции, Франции, Грузии, Польши. Общая численность участников учений - более 3 тыс. военнослужащих.

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