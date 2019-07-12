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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: погиб украинский военный

Сутки на Донбассе: погиб украинский военный

11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ООС были обстреляны 7 раз.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения. По данным разведки 11 июля трех оккупантов уничтожено и четверо ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

 

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