Сотрудникам СБУ на Закарпатье запретили носить бороду и усы, - Бутусов
12 июля, 2019, 12:21
Новый начальник управления СБУ в Закарпатье Иван Рудницкий ввел новые требования к внешнему виду сотрудников этого управления
Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.
"На одно из самых областных управлений СБУ в Закарпатье назначен новый руководитель - Иван Рудницкий. Президент именно там поставил задачу преодолеть контрабанду, нужен новый системный подход. А проблемы являются приоритетными в этом контрабандного регионе? Ну, прежде всего, как выяснилось , внешний вид. Всем сотрудникам приказано прилично одеваться и выглядеть, бороды носить запрещено! ", - написал Бутусов.
Также новые правила предусматривают ежедневный официально-деловой стиль и запрет носить джинсы и футболки.
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