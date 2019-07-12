Школьникам Киева бесплатно давать электронные ученические билеты, - КГГА

12 июля, 2019, 17:54

Электронный ученический билет будет предоставляться за счет городского бюджета

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

В новом учебном году киевские школьники заведений общего среднего образования дневной формы обучения получат электронные ученические билеты. Электронные ученические билеты дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте города.

"Для того чтобы отправить заявку на заказ билета, нужно в личном кабинете киевлянина внести данные ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавить фото ребенка, которое отвечает требованиям к оформлению ученического билета", - объясняют в КГГА.

Услуга предоставляется в несколько этапов: отправленная заявка попадает в заведение образования, где ее проверяют и подтверждают, после чего передают заказ на печать ученических билетов.

"Электронный ученический билет предоставляется за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно будет заказать повторно, предварительно оплатив соответствующую услугу", - отмечают в КГГА.

Согласно сообщению, в настоящее время услуга предоставляется в тестовом режиме. Пользователи смогут заказать электронный ученический билет с начала 2019-2020 учебного года.

Кроме того, благодаря специальному транспортному приложению в личном кабинете по билету можно будет отслеживать перемещения ребенка.