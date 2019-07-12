//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШкольникам Киева бесплатно давать электронные ученические билеты, - КГГА

Школьникам Киева бесплатно давать электронные ученические билеты, - КГГА


фото: the-village
Электронный ученический билет будет предоставляться за счет городского бюджета

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

В новом учебном году киевские школьники заведений общего среднего образования дневной формы обучения получат электронные ученические билеты. Электронные ученические билеты дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте города.

"Для того чтобы отправить заявку на заказ билета, нужно в личном кабинете киевлянина внести данные ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавить фото ребенка, которое отвечает требованиям к оформлению ученического билета", - объясняют в КГГА.

Услуга предоставляется в несколько этапов: отправленная заявка попадает в заведение образования, где ее проверяют и подтверждают, после чего передают заказ на печать ученических билетов.

"Электронный ученический билет предоставляется за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно будет заказать повторно, предварительно оплатив соответствующую услугу", - отмечают в КГГА.

Согласно сообщению, в настоящее время услуга предоставляется в тестовом режиме. Пользователи смогут заказать электронный ученический билет с начала 2019-2020 учебного года.

Кроме того, благодаря специальному транспортному приложению в личном кабинете по билету можно будет отслеживать перемещения ребенка.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать