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Espreso.tvОбществоРекордно дешево: Украина закупила лекарства от рака молочной железы по цене в три раза ниже, чем раньше

Рекордно дешево: Украина закупила лекарства от рака молочной железы по цене в три раза ниже, чем раньше


фото: likar.info
Министерство здравоохранения Украины, благодаря закупкам через международные организации, сможет обеспечить 100% пациентов с раком молочной железы препаратом трастузумаб. Ранее удавалось покрыть лишь 15% потребности

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Украина закупила препарат для лечения рака молочной железы по рекордно низкой цене - 155 долларов США вместо 490. Закупки по цене втрое ниже позволят обеспечить препаратом в разы больше пациентов. Лекарство закупила UNDP Ukraine / ПРООН в Украине за средства налогоплательщиков", - написала Супрун.

Она сообщила, что первая партия трастузумаба - 1500 флаконов уже в Украине. Вскоре в Украине доставят еще более 13 тыс. флаконов трастузумаба. А уже в ближайшее время планируется объявить дополнительно тендеры на закупки, которые позволят обеспечить потребность в препарате на 100%.

По словам Супрун, вещество трастузумаб прекращает рост опухоли и приводит к гибели ее клеток. Эти лекарства применяются для лечения рака молочной железы как на ранних, так и метастатическом этапе.

Она добавила, что кроме Украины, этот препарат закупают многие европейские государства - Германия, Франция, Австрия, Швеция. Он одобрен в странах с строгим национальным регулятивным агентством, а это свидетельствует о его эффективности и качества.

  • Напомним, ранее руководительница МОЗ Супрун рассказала, что нельзя делать при ячмене.
  • Супрун отреагировала на обвинения президента Зеленского по министров, которые "угробили здоровье нации, но рассказывают о вреде вишневых косточек".
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