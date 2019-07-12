"Спрятался" в командировку": Сытник не пришел по вызову по делу о коррупции, но материалы передали в суд, - Сарган

12 июля, 2019, 19:11

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник проигнорировал вызов в Нацполицию по делу о коррупционном деянии

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Сегодня директор НАБУ А. Сытник очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционном деянии. На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков. Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой", - написала Сарган.

Представитель генпрокурора отметила, что дело передали в суд.

"Следовательно, все необходимые действия завершены. Теперь дело пошло в суд", - добавила Сарган.