"Путин, ты **йло": украинский телеведущий обругал президента РФ и анонсировал телемост с "Рустави-2"

12 июля, 2019, 16:49

Ведущий 24 канала Артем Овдиенко анонсировал телемост с "Рустави-2", на котором украинцы и грузины планируют обсудить противодействие российской агрессии

Об этом журналист сообщил в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

При этом Овдиенко, по примеру грузинского ведущего Георгия Габуния, не стеснялся в выражениях в адрес главы Кремля Владимира Путина.

"Коллеги из Рустави 2 не дадут соврать. Путин, ты ху*ло. И чем раньше мы тебя увидим в гробу в белых тапочках, тем больше саперави и цинандали мы вместе выпьем в этот радостный день. Но пока твой ботокс еще окончательно не проел твой мозг, объясни мне, чего ты к нам лезешь? Чего тебе не сидится ровно на твоей вялой попе, что ты все к нам лезешь и лезешь? К нам - в Украину, в Грузию, в Молдову?" - обратился украинский журналист к президенту РФ.

Овдиенко отметил, что России не стоит лезть в дела других стран, так как у нее самой проблем "пруд пруди".

"Как ни наводнение, которое у тебя твои МЧСники проспали, так старая советская подводная лодка у тебя тонет, которую ты перекрасил и на голубом экране называешь современным грозным оружием. Как не очередной самолет, собранный из говна и палок, у тебя разбивается, так очередной тысячекилометровый нефтепровод засоряется. Потому что ты за 20 лет своего правления уже просрал все полимеры. Это не мы с грузинами должны напоминать, что ты ху*ло, это твои россияне должны тебе такое говорить и уже скажут очень скоро", - заявил журналист.

В связи с этим он добавил, что, пока граждане РФ не предпринимают никаких действий, чтобы остановить агрессию Путина, украинцам и грузинам следует посоветоваться, как защищаться от "сраного русского мира".

"Смотреть можно и россиянам, но для этого вам нужно получить в РПЦ справку о надежности духовных скреп. Заверьте на работе у вашего парторга из "Единой России" и предъявите затем в ФСБ, чтобы они вам талон на двухчасовой интернет выдали", - пошутил Овдиенко.