"Голос" больше всех потратил на рекламу страницы в Facebook. Инфографика
12 июля, 2019, 16:08
На рекламу страницы "Голос" в Facebook партия Святослава Вакарчука потратила $88,742
Об этом говорится в отчете библиотеки рекламы Facebook. Отчет охватывает расходы страниц в период с июня по 9 июля 2019 года.
Реклама страницы оплачивалась за счет партии.
"Европейская солидарность" потратила $66,672 (рекламодатель - "Европейская солидарность").
Гражданское движение Общее Дело - Сила Права (координатор Александр Данилюк) потратил на рекламу $41,114.
Петр Порошенко выделил на рекламу себя в соцсети $30,868.
ООО "Современные рекламные решения" рекламировало Юлию Тимошенко в Facebook за $30,405.
Страница "Бойко - премьер" рекламировала общественное движение "Бойко - премьер" за $ 29,535.
"Слуга народа" из бюджета партии потратили на эту надобность $27,625.
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