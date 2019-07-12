"Голос" больше всех потратил на рекламу страницы в Facebook. Инфографика

12 июля, 2019, 16:08

На рекламу страницы "Голос" в Facebook партия Святослава Вакарчука потратила $88,742

Об этом говорится в отчете библиотеки рекламы Facebook. Отчет охватывает расходы страниц в период с июня по 9 июля 2019 года.

Реклама страницы оплачивалась за счет партии.

"Европейская солидарность" потратила $66,672 (рекламодатель - "Европейская солидарность").

Гражданское движение Общее Дело - Сила Права (координатор Александр Данилюк) потратил на рекламу $41,114.

Петр Порошенко выделил на рекламу себя в соцсети $30,868.

ООО "Современные рекламные решения" рекламировало Юлию Тимошенко в Facebook за $30,405.

Страница "Бойко - премьер" рекламировала общественное движение "Бойко - премьер" за $ 29,535.

"Слуга народа" из бюджета партии потратили на эту надобность $27,625.