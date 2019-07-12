"Беверли-Хиллз 90210": появилось видеопревью продолжения сериала
12 июля, 2019, 12:58
Премьера сериала в США запланирована на 7 августа 2019 года
Превью опубликовали на YouTube-канале сериала "Беверли-Хиллз 90210".
Отмечается, что заказано 6 эпизодов перезапуска, который будет называться "BH90210"
В ролике фигурируют герои оригинального проекта: Брэндона, Бренды, Стива, Донны, Андреа Келли, Дэвид. Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов. Роли исполнили Дженни Гарт, Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Тори Спеллинг, Брайан Остин Грин, Иан Зиринг, Картерис.
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