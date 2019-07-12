//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Беверли-Хиллз 90210": появилось видеопревью продолжения сериала

"Беверли-Хиллз 90210": появилось видеопревью продолжения сериала

Премьера сериала в США запланирована на 7 августа 2019 года

Превью опубликовали на YouTube-канале сериала "Беверли-Хиллз 90210".

Отмечается, что заказано 6 эпизодов перезапуска, который будет называться "BH90210"

В ролике фигурируют герои оригинального проекта: Брэндона, Бренды, Стива, Донны, Андреа Келли, Дэвид. Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов. Роли исполнили Дженни Гарт, Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Тори Спеллинг, Брайан Остин Грин, Иан Зиринг, Картерис.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

12 июля, 2019 пятница

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать