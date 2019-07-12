//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПотрясло: 35 пассажиров рейса Ванкувер Сидней травмировались во время турбулентности

Потрясло: 35 пассажиров рейса Ванкувер Сидней травмировались во время турбулентности


фото: REUTERS
Самолет компании Air Canada, выполнявший авиарейс из Ванкувера в Сидней, совершил экстренную посадку на Гонолулу после того, как попал в сильную турбулентность

В результате инцидента травмы получили 35 человек, сообщает CNN .

Самолет был перенаправлен в аэропорт Гонолулу в то время, как летел над Тихим океаном.

Во время посадки на Гонолулу рейс встречали медики и спасатели.

Для всех пассажиров рейса будут предоставлены отель и организованно другой авиарейс в Австралию.

Напомним, в Катаре столкнулись два военных самолета.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

12 июля, 2019 пятница

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать