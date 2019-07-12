Потрясло: 35 пассажиров рейса Ванкувер Сидней травмировались во время турбулентности

12 июля, 2019, 11:41

Самолет компании Air Canada, выполнявший авиарейс из Ванкувера в Сидней, совершил экстренную посадку на Гонолулу после того, как попал в сильную турбулентность

В результате инцидента травмы получили 35 человек, сообщает CNN .

Самолет был перенаправлен в аэропорт Гонолулу в то время, как летел над Тихим океаном.

Во время посадки на Гонолулу рейс встречали медики и спасатели.

Для всех пассажиров рейса будут предоставлены отель и организованно другой авиарейс в Австралию.

Напомним, в Катаре столкнулись два военных самолета.