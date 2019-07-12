Потрясло: 35 пассажиров рейса Ванкувер Сидней травмировались во время турбулентности
12 июля, 2019, 11:41
Самолет компании Air Canada, выполнявший авиарейс из Ванкувера в Сидней, совершил экстренную посадку на Гонолулу после того, как попал в сильную турбулентность
В результате инцидента травмы получили 35 человек, сообщает CNN .
Самолет был перенаправлен в аэропорт Гонолулу в то время, как летел над Тихим океаном.
Во время посадки на Гонолулу рейс встречали медики и спасатели.
Для всех пассажиров рейса будут предоставлены отель и организованно другой авиарейс в Австралию.
Напомним, в Катаре столкнулись два военных самолета.
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