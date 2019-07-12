//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПослы стран G7 раскритиковали идею Зеленского о новой люстрации

Послы стран G7 раскритиковали идею Зеленского о новой люстрации


фото: REUTERS
Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного запрета всех участников исполнительного и законодательного процесса управления

Об этом говорится в заявлении послов G7 в Украине в ответ на инициативу президента Владимира Зеленского о расширении люстрации на политиков и топ-чиновников времен его предшественника Петра Порошенко.

Дипломаты отметили, что приветствуют привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением, но нынешняя ситуация в Украине отличается от той, которая была после Революции Достоинства.

"С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая имела место поcле Революции Достоинства" , - резюмировали там.

Ранее Зеленский записал видеообращение по люстрации министров, нардепов и чиновников времен своего предшественника Петра Порошенко.

Он предложил предложил расширить действие закона о люстрации тех, кто занимал определенные должности в период с февраля 2014 по 19 мая 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать