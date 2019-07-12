Послы стран G7 раскритиковали идею Зеленского о новой люстрации
Об этом говорится в заявлении послов G7 в Украине в ответ на инициативу президента Владимира Зеленского о расширении люстрации на политиков и топ-чиновников времен его предшественника Петра Порошенко.
Дипломаты отметили, что приветствуют привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением, но нынешняя ситуация в Украине отличается от той, которая была после Революции Достоинства.
"С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая имела место поcле Революции Достоинства" , - резюмировали там.
G7 Ambassadors "statement pic.twitter.com/QpFISahMOv- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г.
Ранее Зеленский записал видеообращение по люстрации министров, нардепов и чиновников времен своего предшественника Петра Порошенко.
Он предложил предложил расширить действие закона о люстрации тех, кто занимал определенные должности в период с февраля 2014 по 19 мая 2019 года.
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