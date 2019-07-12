После пяти лет "эксперимента" мы вернем медицину людям - Валерий Дубиль

12 июля, 2019, 17:05

9 июля эксперты медицинского сообщества признали программу "Батькивщины" по медицине лучшей

На этом отметил в интервью "Обозреватель" Валерий Дубиль, заместитель главы "Батькивщины" и руководитель этого направления.

"Мы изменили приоритеты. Все предыдущие "реформы" были направлены на уменьшение государственных расходов. Мы выдвинули на первый план интересы человека, сохранение его здоровья и жизни. В приоритете нашей программы - потребности пациента в своевременной, доступной и качественной медицине и потребности врача в достойной оплате труда, современном рабочем месте. Соединив это с увеличением в разы зарплат, мы остановим отъезд медиков за границу и вернем их на родину. Также мы остановим низовую коррупцию в отрасли. Уже в следующем 2020 году мы можем обеспечить охрану здоровья необходимыми ресурсами. Нужно только совместить базовое бюджетное финансирование, обязательное медицинское страхование и средства граждан через систему добровольного медицинского страхования или прямые платежи", - отметил Дубиль.

Он также добавил, что система здравоохранения нуждается в непрерывной модернизации.

"Охране здоровья нужна не разовая "реформа", а непрерывная модернизация системы. Мы должны реагировать на новые и новые вызовы. А для этого надо внедрять не оторванные от реальности красивые картинки, а делать прагматичные и эффективные шаги. Фактически, мы нашли путь - как сделать нашу нацию здоровой и где на это взять ресурсы. Шаг за шагом, мы получим страну здоровых и способных людей. Через своевременное лечение и доступную профилактику люди будут чувствовать себя более уверенно и спокойно", - добавил эксперт.