Под Киевом отец угрожал 5-м детям гранатой
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
"Когда прибыла полиция, агрессивно настроенный житель села Слобода угрожал" взорвать всех ". Обезвредить пьяного мужчину и избежать беды удалось благодаря профессиональным слаженным действиям группы реагирования патрульной полиции Кагарлицкого отделения полиции ", - говорится в сообщении.
По данным полиции, отец угрожал несовершеннолетний дочери. В доме на момент инцидента находилось всего 5 детей. Работники полиции, осознавая обострения ситуации, начали вести переговоры. Поэтому, отвлекли внимание хулигана и применили приемы рукопашного боя, чтобы обезвредили злоумышленника.
43-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Содержание алкоголя в крови нападающего составил 1.1 промилле. У него изъяли предмет, похожий на гранату "Ф-1". Полицейские устанавливают пути происхождения взрывного предмета.
Полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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