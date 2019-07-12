Под Киевом отец угрожал 5-м детям гранатой

12 июля, 2019, 12:54

12 июля житель села Слобода Киевской области угрожал "взорвать всех"

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Когда прибыла полиция, агрессивно настроенный житель села Слобода угрожал" взорвать всех ". Обезвредить пьяного мужчину и избежать беды удалось благодаря профессиональным слаженным действиям группы реагирования патрульной полиции Кагарлицкого отделения полиции ", - говорится в сообщении.

По данным полиции, отец угрожал несовершеннолетний дочери. В доме на момент инцидента находилось всего 5 детей. Работники полиции, осознавая обострения ситуации, начали вести переговоры. Поэтому, отвлекли внимание хулигана и применили приемы рукопашного боя, чтобы обезвредили злоумышленника.

43-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Содержание алкоголя в крови нападающего составил 1.1 промилле. У него изъяли предмет, похожий на гранату "Ф-1". Полицейские устанавливают пути происхождения взрывного предмета.

Полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.