Переселенец из Донецка отсудил у РФ более 1 млн грн за военную агрессию на Донбассе

12 июля, 2019, 16:10

Судья Приморского районного суда г. Одесса постановил взыскать с России 1,088 млн грн возмещения морального вреда за войну на востоке Украины

Об этом сообщается на сайте всеукраинского общественного движения "Сила права".

Суд постановил "взыскать с Российской Федерации в пользу Шкребтия Сергея Григорьевича возмещение морального вреда 1088886,68 грн (один миллион, восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть гривень, шестьдесят восемь коп.)".

До вынужденного оставления оккупированной территории Донецкой области Сергей работал на заводе охранником. Открыто осуждал российскую агрессию в Крыму и активно отстаивал свою проукраинскую позицию. В декабре 2014 года принял решение покинуть оккупированный Российской Федерацией Донецк и переехать в Одессу, чтобы иметь возможность жить, не беспокоясь о своей безопасности.

"Выполнение таких решений возможно только в принудительном порядке из-за ареста активов РФ на территории Украины и других государств, - отметил глава "Силы права" Андрей Сенченко. - Мы готовим арест российских активов, расположенных в Западной Европе. Для ареста крупных активов необходимо в короткий срок получить большое количество судебных решений на значительную сумму. Это позволит значительно ускорить выполнение решений для каждого пострадавшего. На протяжении всех пяти лет войны "Сила права" выполняет функции, на которые власть оказалась не способной ".

За пять лет работы общественного движения в пользу пострадавших получено и вступило в силу более 1000 судебных решений, арестованы первые российские финансовые активы на сумму $3,5 млрд, которые будут использованы на выплаты компенсации морального и материального вреда гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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