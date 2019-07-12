Парубий закрыл последнее заседание Рады восьмого созыва
12 июля, 2019, 13:38
Десятая сессия парламента восьмого созыва завершится 19 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV .
12 июля 2019 года состоялось последнее пленарное заседание десятой сессии Верховной Рады Украины. Спикер ВР Андрей Парубий объявил о закрытии десятой сессии парламента 19 июля.
После закрытия заседания в зале прозвучал Государственный гимн.
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