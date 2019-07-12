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Espreso.tvОбществоПарубий закрыл последнее заседание Рады восьмого созыва

Парубий закрыл последнее заседание Рады восьмого созыва

Десятая сессия парламента восьмого созыва завершится 19 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV .

12 июля 2019 года состоялось последнее пленарное заседание десятой сессии Верховной Рады Украины. Спикер ВР Андрей Парубий объявил о закрытии десятой сессии парламента 19 июля.

После закрытия заседания в зале прозвучал Государственный гимн.

 

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