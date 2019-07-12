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Espreso.tvОбществоПарубий обратился к "теням из прошлого", которые пытаются отменить избирательный кодекс

Парубий обратился к "теням из прошлого", которые пытаются отменить избирательный кодекс


фото: rada.gov.ua
Голова Верховной Рады Андрей Парубий прокомментировал попытки отменить избирательный кодекс теми, кто голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV

Нардеп от группы "Возрождение" Дмитрий Святаш внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 11 июля 2019 о принятии в целом проекта Избирательного кодекса Украины. Также его заинтересовало, рассматривалась ли это постановление профильным комитетом парламента.

По мнению Святаша, законопроект принимался с якобы многочисленными нарушение регламента.

"Обращаюсь к голове Верховной Рады. А рассматривалась постановление профильным комитетом? Это постановление вносилось практически без рассмотрения профильного комитета. Мы ничего не можем сделать с этим председателем Рады. К счастью, ему недолго осталось. Относительно законопроекта, то он был принят с многочисленными нарушениями , когда 18 раз принимается кодекс ", - отметил Святаш.

На что Андрей Парубий ответил: "Очень обидно, когда нас приучают к уважению регламенту, те, которые голосовали за законы 16 января руками. За законы, которые привели к убийству наших ребят. Хочу подчеркнуть тем теням из прошлого, которые сегодня пытается сбить одну из крупнейших реформ Верховной Рады: мы возвращались к голосованию в правок, а сам кодекс был проголосован одним голосованием ".

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с открытыми списками и проходным барьером на уровне 5%. За это проголосовали 230 народных депутатов.

 

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