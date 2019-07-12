Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
Трансляцию вел телеканал C-SPAN, передает РБК-Украина .
Речь идет о введении ограничительных мер по российскому суверенному долгу. Причиной новых санкций стало российское вмешательство в американские выборы президента.
"Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет осуществлять новые соглашения с российским суверенным долгом", - заявил демократ от штата Калифорния Брэд Шерман.
Он добавил, что поправка также предусматривает механизм для снятия этих санкций. Это произойдет в том случае, если администрация США приходит к выводу, что РФ может не вмешиваться в американские выборы - по крайней мере в ходе одного избирательного цикла.
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