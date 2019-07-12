Опросы Info Sapiens Партия Порошенко обходит Оппозиционную платформу
Данные опроса свидетельствуют, что за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 43,4% среди тех, кто планирует прийти на выборы и 45,2% от тех, кто определился с выбором. За "Европейскую солидарность" - 9,7% и 10,1% соответственно, "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 8,9% и 9,3%, ВО "Батькивщина" - 8,1% и 8,4%, партию "Голос" - 7,6 % и 7,9%, пишет "Новое время".
Остальные партии набирают менее 5% голосов, которые определились с выбором.
Кроме того, 57% взрослого населения Украины скорее всего пойдут голосовать 21 июля и оценивают вероятность участия в выборах на 7-10 по 10-балльной шкале.
Опрос проведен методом личного интервью на дому у респондента. Выборка исследования составляет 880 человек в возрасте от 18 лет.
Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2% для показателей, близких к 10%, 1,4% для показателей, близких к 5%.
Исследование проводилось 27 июня - 7 июля 2019 г.
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