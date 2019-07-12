Очередную партию КрАЗ-Шрек-М отправлено на экспорт

12 июля, 2019, 12:01

В одну из африканских стран отправлено партию бронированных автомобилей КрАЗ-Шрек-М высокой проходимости класса MPV с днищем v-подобной формы, база которых - шасси вездехода КРАЗ-5233 колесной формулы 4х4

Автомобили предназначены для исследования опасных участков, поиска и обезвреживания взрывных устройств. Они оснащены краном-манипулятором итальянского производства для разминирования со специальным оборудованием, управление - из середины защищенного бронированного корпуса. При этом изображение, например, операции по разминированию, выводится на специальный монитор. В систему по разминированию (производство США) входит высококачественная камера, специальное световое оборудование, захватное устройство.

Бронирование автомобиля обеспечивает защиту от поражения стрелецким оружием и осколками гранат, подрыва мин и отвечает уровню баллистической защиты STANAG 4569 level2; противоминной защиты - STANAG 4569 level 2a, 2b.

Представители страны-заказчика неоднократно посещали "АвтоКрАЗ": сначала познакомились с линейкой серийной и перспективной техники, ее возможностями и техническими характеристиками, а после выполнения заказа, во время предотгрузочной инспекции, испытали все системы автомобиля.

КрАЗ-Шрек-М – это модель для специфических заданий, в частности выполняет очистку маршрута от взрывоопасных предметов. Автомобиль оснащен 380-сильным двигателем, 9-ти степенной КПП. Заказчик избрал простую комбинацию силового агрегата, чтобы облегчить обслуживание в полевых условиях.