//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаОчередную партию КрАЗ-Шрек-М отправлено на экспорт

Очередную партию КрАЗ-Шрек-М отправлено на экспорт

В одну из африканских стран отправлено партию бронированных автомобилей КрАЗ-Шрек-М высокой проходимости класса MPV с днищем v-подобной формы, база которых - шасси вездехода КРАЗ-5233 колесной формулы 4х4

Автомобили предназначены для исследования опасных участков, поиска и обезвреживания взрывных устройств. Они оснащены  краном-манипулятором итальянского производства для разминирования со специальным оборудованием,  управление - из середины защищенного бронированного корпуса. При этом изображение, например,  операции по разминированию, выводится на специальный монитор. В систему по  разминированию (производство США) входит высококачественная камера, специальное световое оборудование, захватное устройство.   

Бронирование автомобиля обеспечивает защиту от поражения стрелецким оружием и осколками гранат, подрыва мин и отвечает уровню баллистической защиты STANAG  4569  level2;  противоминной защиты - STANAG 4569 level 2a, 2b.

null

null

null

null

Представители страны-заказчика неоднократно посещали "АвтоКрАЗ": сначала познакомились с линейкой серийной и перспективной техники, ее возможностями и техническими характеристиками, а после выполнения заказа, во время  предотгрузочной инспекции, испытали все системы автомобиля.

КрАЗ-Шрек-М – это модель для специфических заданий, в частности выполняет очистку маршрута от взрывоопасных предметов. Автомобиль оснащен 380-сильным двигателем, 9-ти степенной  КПП. Заказчик  избрал простую комбинацию силового агрегата, чтобы облегчить обслуживание в полевых условиях.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

12 июля, 2019 пятница

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать