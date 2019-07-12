Нового главу "Укроборонпрома" назначат без конкурса, - Абромявичус
Об этом председатель наблюдательного совета госконцерна Абромавичюс сообщил в интервью, передает "Liga.net".
Абромавичус заявил, что решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято.
"Ищем ему замену", - сказал Абромавичус.
На вопрос, когда назначат нового руководителя, Абромавичюс ответил: "Думаю, в течение нескольких недель".
Добавил, что претендента на должность наблюдательный совет ищет самостоятельно - без конкурса.
"Вместе со мной в наблюдательный совет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор, и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь - один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне ", - отметил Абромавичюс.
- Напомним, 12 июня президент Владимир Зеленский назначил Абромавичюс членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
- 9 июля Зеленский назначил Давида Арахамиа и Андрея Загороднюка новыми членами наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".
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