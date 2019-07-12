Нового главу "Укроборонпрома" назначат без конкурса, - Абромявичус

12 июля, 2019, 14:54

Новый руководитель государственного концерна "Укроборонпром" будет назначен в течение нескольких недель

Об этом председатель наблюдательного совета госконцерна Абромавичюс сообщил в интервью, передает "Liga.net".

Абромавичус заявил, что решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято.

"Ищем ему замену", - сказал Абромавичус.

На вопрос, когда назначат нового руководителя, Абромавичюс ответил: "Думаю, в течение нескольких недель".

Добавил, что претендента на должность наблюдательный совет ищет самостоятельно - без конкурса.

"Вместе со мной в наблюдательный совет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор, и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь - один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне ", - отметил Абромавичюс.