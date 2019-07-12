Начальник штаба армии США назвал шаги для усиления обороноспособности Украины

"Я убежден, что мы сейчас имеем хороший баланс летальной и нелетального поддержки для Украины. Перед тем, как мы определим, нужно ли вносить дальнейшие изменения, мы должны посмотреть, как Украина применяет то, что мы уже предоставляем, и оценить ее способность к получению и использованию дополнительной летального оружия и оборудования ", - заявил он.

Генерал Милли добавил, что для более эффективного сотрудничества Украины и США в сфере военно-технического сотрудничества, необходимо внести некоторые изменения в Инициативы безопасности помощи Украине.

"Один из крупнейших вызовов состоит в том, что фонды Инициативы безопасности помощи Украине имеют однолетний бюджетный цикл. Это значит, что мы должны использовать их до конца финансового года, в котором они предоставляются.

Процессы внедрения технологий, договоров, графику закупок ограничивают способность министерства обороны США предоставлять Украине более высокотехнологичные летальные средства в рамках этой программы ", - пояснил генерал Милли.

Он добавил, что несмотря на то, что минобороны США сейчас способно покрывать большинство приоритетных потребностей Украины, если бы ведомство могло осваивать оборонительные фонды Инициативы безопасности помощи Украине поездом двухлетнего цикла, это позволило бы предоставление "более серьезных образцов", таких как "летальное вооружение для обороны на море.

Отвечая на вопрос о реформировании оборонного сектора Украины, генерал Милли отметил сделаны Украины шаги для реформы министерства обороны и Вооруженных Сил, но напомнил, что "еще есть работа, которую надо выполнить".

"Если меня будет утвержден (на должность командующего Объединенного комитета начальников штабов армии США - ред.), я подчеркну начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, что переход на стандарты НАТО усилит способность Украины к защите ее территориальной целостности и повысит ее надежды на членство (в НАТО - ред.) ", - заявил генерал Милли.

Высокопоставленный американский генерал обещает стимулировать Украины и закликатиты украинских военных стремиться "этой критически важной реформы стандартов, чтобы претендовать на фонды Инициативы по безопасности помощи Украине".

11 июля в сенатском комитете Конгресса США по вооруженным силам прошли слушания по номинации генерала Марка Милли на должность командующего Объединенного комитета начальников штабов армии США. Сейчас именно он является наиболее вероятным претендентом, чтобы заменить на этом посту генерала Джозефа Данфорд, который занимает ее с 2015 года.