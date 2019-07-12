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Espreso.tvОбществоНа фронте - двое раненых бойцов ООС, оккупанты бьют из запрещенных минометов

На фронте - двое раненых бойцов ООС, оккупанты бьют из запрещенных минометов

В пятницу, 12 июля, по состоянию на 19:00 российские боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе из минометов запрещенных калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли позиции Объединенных сил возле Лебединского с направления Ужовка из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска - из 82-мм миномета, вблизи Водяного с направления Ужовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Павлополем с направления Украинского - из 120-мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли украинские укрепления возле Зайцевого с направления Горловки - из противотанкового ракетного комплекса, вблизи Майского с направления Гольмовского - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Новолуганского с направления Доломитного и Байрака - со 120-мм минометов, рядом с Новоалександровкой с направления Калинового - из 82-мм миномета.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил подверглись боевым травмам. Украинские военные ответили огнем на вооруженные провокации захватчиков.

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