На фронте - двое раненых бойцов ООС, оккупанты бьют из запрещенных минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли позиции Объединенных сил возле Лебединского с направления Ужовка из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска - из 82-мм миномета, вблизи Водяного с направления Ужовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Павлополем с направления Украинского - из 120-мм минометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли украинские укрепления возле Зайцевого с направления Горловки - из противотанкового ракетного комплекса, вблизи Майского с направления Гольмовского - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Новолуганского с направления Доломитного и Байрака - со 120-мм минометов, рядом с Новоалександровкой с направления Калинового - из 82-мм миномета.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил подверглись боевым травмам. Украинские военные ответили огнем на вооруженные провокации захватчиков.
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