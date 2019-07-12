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Espreso.tvВойна с РФНа Донетчине снаряд оккупантов упал во двор дома, погиб мужчина

На Донетчине снаряд оккупантов упал во двор дома, погиб мужчина

Во время артиллерийского обстрела Чермалык Донецкой области получил ранения гражданин Украины 1970 года

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По предварительным данным, вражеский снаряд упал во двор частного дома.

Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого гражданского.

Пострадавший был доставлен санитарным транспортом к месту оказания медицинской помощи. Вскоре от полученных травм мужчина скончался.

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