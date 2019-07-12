На Донетчине снаряд оккупантов упал во двор дома, погиб мужчина
12 июля, 2019, 09:40
Во время артиллерийского обстрела Чермалык Донецкой области получил ранения гражданин Украины 1970 года
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
По предварительным данным, вражеский снаряд упал во двор частного дома.
Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого гражданского.
Пострадавший был доставлен санитарным транспортом к месту оказания медицинской помощи. Вскоре от полученных травм мужчина скончался.
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