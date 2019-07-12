МИД Украины рад, что РФ считает Всемирный конгресс украинцев "угрожающим"

12 июля, 2019, 09:34

МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Генпрокуратуры России о признании "нежелательной" деятельности Всемирного конгресса украинцев

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве заявили, что такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ.

"С другой стороны, не может не радовать тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев " представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ ". Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью этой организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины ... ", - добавили в МИД.

Напомним, 11 июля Россия признала "нежелательным" Всемирный конгресс украинцев, потому что тот "угрожает конституционному строю и безопасности".