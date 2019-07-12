Люстрация от Зеленского, итоги работы Рады VII созыва, избирательный кодекс, телемост с "Россия-1": "Еспресо.Дебаты" в 19:15
12 июля, 2019, 17:53
Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня
Темы программы:
- итоги работы парламента 8-й каденции;
- избирательный кодекс;
- законопроект о люстрации от Владимира Зеленского;
- телемост с "Россия-1" в аспекте информационной атаки Кремля;
- парад ко Дню независимости;
- поведение президента Зеленского в Борисполе
Гости:
- Наталья Качер-Бучковская, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Украинская стратегия" (№13 в избирательном списке)
- Юрий Левченко, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Свобода" (по 223-му мажоритарному округу в Киеве)
- Виктор Чумак, кандидат в народные депутаты от партии "Хвиля" (№1 в избирательном списке)
- Павел Кухта, кандидат в народные депутаты от партии "Голос" (№24 в избирательном списке)
- Ирина Верещук, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" (№29 в избирательном списке)
- Александр Бригинец, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Европейская солидарность" (№45 в избирательном списке)
Журналисты:
- Александр Лащенко, журналист "Радио Свобода"
- Юрий Луканов, журналист
- Виталий Пирович, журналист, шеф-редактор издания "Деловая столица"
Ведущий - Сергей Руденко.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин