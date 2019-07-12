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Espreso.tvОбществоЛюстрация от Зеленского, итоги работы Рады VII созыва, избирательный кодекс, телемост с "Россия-1": "Еспресо.Дебаты" в 19:15

Люстрация от Зеленского, итоги работы Рады VII созыва, избирательный кодекс, телемост с "Россия-1": "Еспресо.Дебаты" в 19:15

Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Темы программы:

  • итоги работы парламента 8-й каденции;
  • избирательный кодекс;
  • законопроект о люстрации от Владимира Зеленского;
  • телемост с "Россия-1" в аспекте информационной атаки Кремля;
  • парад ко Дню независимости;
  • поведение президента Зеленского в Борисполе

Гости:

  • Наталья Качер-Бучковская, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Украинская стратегия" (№13 в избирательном списке)
  • Юрий Левченко, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Свобода" (по 223-му мажоритарному округу в Киеве)
  • Виктор Чумак, кандидат в народные депутаты от партии "Хвиля" (№1 в избирательном списке)
  • Павел Кухта, кандидат в народные депутаты от партии "Голос" (№24 в избирательном списке)
  • Ирина Верещук, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" (№29 в избирательном списке)
  • Александр Бригинец, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Европейская солидарность" (№45 в избирательном списке)

Журналисты:

  • Александр Лащенко, журналист "Радио Свобода"
  • Юрий Луканов, журналист
  • Виталий Пирович, журналист, шеф-редактор издания "Деловая столица"

Ведущий - Сергей Руденко.

 

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