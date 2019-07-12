Луценко вызвали на допрос в НАБУ

12 июля, 2019, 15:32

НАБУ вызывает генпрокурора на допрос по поводу передачи им производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем генпрокурора Стрижевской

Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика состава прокуроров во главе с курирующим заместителем генпрокурора А. Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - сообщила она.

Сарган отметила, что поводом для такого решения в апреле прошлого года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года.

"Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является А. Горошинский, известный защитник "беркутов" и самого Януковича", - отметила пресс-секретарь генпрокурора.

Производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины. Речь идет о "злоупотреблении властью или служебным положением, то есть умышленном, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использовании служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц ".

"Напомню, орган досудебного расследования - Национальное антикоррупционное бюро Украины. Что ж, реванш продолжается. Теперь, кроме януковичей и медведчуков, генпрокурор Луценко мешает и НАБУ", - подчеркнула Сарган.