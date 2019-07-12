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Espreso.tvОбществоЛатвия работает над легализацией украинских трудовых мигрантов, - посол

Латвия работает над легализацией украинских трудовых мигрантов, - посол


фото: gorod.lv
Посольство Украины в Латвии ведет договоренности с правительством страны о легализации всех нелегальных трудовых мигрантов-украинцев, находящихся в стране

Об этом заявил посол Украины в Латвии Александр Мищенко, передает Укринформ.

"Латвия - очень дружественная нам страна. Свидетельством этого следует считать то, что у нас нет проблем с украинскими гражданами, которые здесь находятся, работают. В том числе, мы сейчас прорабатываем вопрос о возможности легализации украинских работников, которые находятся в Латвии нелегально". - рассказал Мищенко.

Посол добавил, что Латвия поддерживает Украину в курсе на евроинтеграцию.

"В частности, специалисты из Латвии помогают в приближении ситуации в Украине в разных сферах стандартам ЕС. Это, прежде всего, агропромышленность, банковская сфера, реформирование сферы судопроизводства и т.д.", - пояснил он.

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